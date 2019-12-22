Избирком Узбекистана признал состоявшимися парламентские выборы в стране

Представитель Центризбиркома Узбекистана Худоер Маматов сообщил, что на 13:00 по местному времени проголосовали более 40% избирателей. Выборы же признаются состоявгимися при явке в 33%.

По словам представителя ЦИК, на данный момент грубых нарушений избирательного законодательства не поступало. Однако были случаи пропаганды и попытки голосования одного человека за нескольких избирателей, передает «Интерфакс».

В воскресенье в Узбекистане проходят выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса (нижняя палата парламента) и местные кенгаши (советы). В едином списке избирателей зарегистрировано 20,53 млн человек, из них 18,74 млн (91,3% от общего числа избирателей) будут голосовать на избирательных участках на территории республики. В досрочном голосовании в период с 12 по 18 декабря приняли участие 149 033 избирателей, из них 89 807 граждан проживают за рубежом.

Напомним, что один из удаленных участков для голосования был установлен в Генконсульстве Узбекистана в Казани.