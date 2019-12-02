Все граждане Узбекистана теперь могут голосовать удаленно в консульстве Казани — видео
Все граждане Узбекистана на парламентских выборах теперь смогут голосовать удаленно, в консульстве Казани, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
В этом году избирательный кодекс Узбекистана изменили — теперь все граждане, находящиеся за рубежом, смогут проголосовать там, где находятся. Раньше в число избирателей попадали только те, кто был в списке консульства, и на выборы приходилось ездить в Москву.
В Татарстане узбекская диаспора насчитывает более 25 тысяч человек. Площадками для удаленного голосования также станут университеты и предприятия, где есть большое количество узбеков. Там выборы пройдут с 12 по 18 декабря.ОбществоВласть Татарстан
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