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Все граждане Узбекистана теперь могут голосовать удаленно в консульстве Казани — видео

23:24, 02.12.2019
Все граждане Узбекистана теперь могут голосовать удаленно в консульстве Казани — видео
Фото: \pixabay.com

Все граждане Узбекистана на парламентских выборах теперь смогут голосовать удаленно, в консульстве Казани, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В этом году избирательный кодекс Узбекистана изменили — теперь все граждане, находящиеся за рубежом, смогут проголосовать там, где находятся. Раньше в число избирателей попадали только те, кто был в списке консульства, и на выборы приходилось ездить в Москву.

В Татарстане узбекская диаспора насчитывает более 25 тысяч человек. Площадками для удаленного голосования также станут университеты и предприятия, где есть большое количество узбеков. Там выборы пройдут с 12 по 18 декабря.

ОбществоВласть Татарстан
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