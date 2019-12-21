В «Салават Купере» открыли новогоднюю елку
Сегодня в ЖК «Салават купере» в праздничной обстановке и при поддержке ПАО «Казаньоргсинтез» открыли елочный городок. В мероприятии приняли участие творческие коллективы Казани. Для гостей организовали новогоднюю интерактивную шоу-программу с героями татарских народных сказок.
«Казаньоргсинтез» украсил площадку яркой фотозоной. Из почетных гостей новогоднюю елку посетила заместитель главы администрации Кировского и Московского района Алия Загидуллина. Она пожелала жителям микрорайона дальнейшего процветания.ПромышленностьНефтехимияОбществоИнфраструктура Татарстан
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