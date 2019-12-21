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Загитова тренируется стартовать в парном катании — видео

21:25, 21.12.2019
Загитова тренируется стартовать в парном катании — видео
Фото: скриншот сториз «Инстаграма» Алины Загитовой

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выложила сториз в «Инстаграме» со своих тренировок в паре с фигуристом из Чехии Ондреем Хотареком.

35-летний чех будет партнером российской фигуристки в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств», где Загитова исполнит главную роль.

Отметим, что шоу начнется 27 декабря в Москве во Дворце спорта «Мегаспорт» и продлится до 7 января 2020 года.

Ранее Загитова вместе с Навкой посетила эфир Первого канала, придя на программу «Вечерний Ургант».

СпортФигурное катание
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