Загитова тренируется стартовать в парном катании — видео
Олимпийская чемпионка Алина Загитова выложила сториз в «Инстаграме» со своих тренировок в паре с фигуристом из Чехии Ондреем Хотареком.
35-летний чех будет партнером российской фигуристки в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств», где Загитова исполнит главную роль.
Отметим, что шоу начнется 27 декабря в Москве во Дворце спорта «Мегаспорт» и продлится до 7 января 2020 года.
Ранее Загитова вместе с Навкой посетила эфир Первого канала, придя на программу «Вечерний Ургант».
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