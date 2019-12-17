Алина Загитова посетила шоу «Вечерний Ургант»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала гостьей программы на Первом канале «Вечерний Ургант». Фигуристка пришла в эфир в компании с олимпийской чемпионкой в парном катании Татьяной Навкой.

Во время съемок Загитова рассказала об участии в ледовом шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

«Мне было приятно, что меня пригласили на шоу Навки. И я рада, что мне помогают вжиться в роль. Отличия от соревнований? Во-первых, у меня есть участки, где я катаюсь в паре. Проще ли выступать? Для меня, как для спортсмена, все-таки есть какое-то понимание, что я должна все сделать хорошо. Чтобы все было так, как задумано. Но все равно выступать в шоу это не так, как на соревнованиях. Атмосфера добрая», — сказала Загитова в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Также она вместе с Навкой сделали ведущим программы макияж с закрытыми глазами.