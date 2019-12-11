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В Татарстане запустили мобильное приложение для поиска мест для занятий спортом

16:55, 11.12.2019 1
В Татарстане запустили мобильное приложение для поиска мест для занятий спортом
Фото: minsport.tatarstan.ru

Казанские разработчики при поддержке Минспорта РТ запустили приложение «Площадка». В нем можно найти места и партнеров для занятий спортом.

Приложение доступно для скачивания в AppStore и Google Play.

В нем собрана база спортивных площадок Казани, включающая дворовые коробки, турники, спортзалы, ледовые арены, катки и бассейны. Для удобства пользователей к каждому спортобъекту прилагается справочная информация, карты и фотографии.

Также в приложении можно найти компанию для игры в футбол, баскетбол, поездки на «горнолыжку» или похода в тренажерный зал.

На сегодняшний день через приложение в тестовом режиме можно забронировать и оплатить аренду спортзала в комплексах «Олимпиец», «Спектр», футбольного поля на стадионе «Ракета». В пресс-службе Минспорта РТ отметили, что в скором времени количество доступных для бронирования площадок увеличится.

СпортТехнологииОбщество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:23
    отличная инициатива!
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