В Татарстане запустили мобильное приложение для поиска мест для занятий спортом

Казанские разработчики при поддержке Минспорта РТ запустили приложение «Площадка». В нем можно найти места и партнеров для занятий спортом.

Приложение доступно для скачивания в AppStore и Google Play.

В нем собрана база спортивных площадок Казани, включающая дворовые коробки, турники, спортзалы, ледовые арены, катки и бассейны. Для удобства пользователей к каждому спортобъекту прилагается справочная информация, карты и фотографии.

Также в приложении можно найти компанию для игры в футбол, баскетбол, поездки на «горнолыжку» или похода в тренажерный зал.

На сегодняшний день через приложение в тестовом режиме можно забронировать и оплатить аренду спортзала в комплексах «Олимпиец», «Спектр», футбольного поля на стадионе «Ракета». В пресс-службе Минспорта РТ отметили, что в скором времени количество доступных для бронирования площадок увеличится.