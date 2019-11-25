В Нижегородской области 30 детей отравились газом
В Нижегородской области около 30 школьников отравились газом. Состояние десяти детей оценивается как средней степени тяжести.
«В Вадскую центральную районную больницу с признаками отравления газом поступили 32 человека, в том числе 29 детей», — передает «РИА Новости» слова представителя экстренных служб региона.
По предварительным данным, произошел выброс вещества с газораспределительной станции, которая находится в полутора километрах от школы. Занятия в учебном заведении прекращены.Происшествия
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