СК РФ: Родченков намеренно вносил изменения в базу данных московской антидопинговой лаборатории

Представитель следственного комитета РФ Светлана Петренко выступила с официальным заявлением, где сообщила о намеренном внесении изменений в базу данных LIMS бывшим главой московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым.



«Иностранные партнеры, заверяя о готовности к сотрудничеству, уклоняются от предоставления возможности проведения российским следствием экспертиз версии электронной базы LIMS, представленной Родченковым, а также отказывают в проведении его допросов по уголовному делу, в том числе посредством видео-конференц-связи.

Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.

Протокол посещений с указанием дат, времени и длительности работы в LIMS вручен представителям Всемирного антидопингового агентства (WADA) в январе этого года.

СК России располагает информацией о передаче Родченковым в рамках сотрудничества с WADA некоего альтернативного экземпляра электронного архива московской антидопинговой лаборатории, однако его происхождение и истинность имеющихся в нем сведений не установлена.

Следствием проведена комплексная компьютерно-техническая судебная экспертиза копий переданных электронных файлов, по результатам которой сделан вывод об их подлинности (аутентичности), а также об отсутствии искажений оригинальной файловой структуры результатов тестирования российских спортсменов», — говорится в заявлении.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решениеотстранить Россию на 4 года от участия в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Такие санкции были приняты из-за манипуляций с данными московской лаборатории.



Российская сторона намерена обжаловать данное решение.