РУСАДА обжалует решение WADA о четырехлетнем отстранении России от спорта

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обжалует решение WADA о четырехлетнем отстранении России от спорта. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета организации Александр Ивлев.

«Набсовет имеет право дать рекомендации общему собранию РУСАДА. Мы приняли решение не соглашаться с этим (WADA) решением. Есть определенные разногласия в подходах, но мы находимся в контакте со всеми организациями, в том числе с WADA. Мы рассчитываем, что Россия останется в экосистеме спорта.

В ближайшее время, (в течение) 10—15 дней, рекомендация будет представлена общему собранию РУСАДА, будет подготовлено письмо от имени президента организации. Дальше мяч будет находиться на стороне WADA, и будем обсуждать ситуацию в правовом поле», — добавил Ивлев.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на 4 года от участия в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Такие санкции были приняты из-за манипуляций с данными московской лаборатории.

Выступая на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин назвал решение WADA не соответствующим здравому смыслу.