Депутат Госдумы от Татарстана прокомментировал приход Слуцкого в «Рубин»

Депутат Госдумы от Татарстана Марат Бариев считает, что тренеру Леониду Слуцкому будет непросто вернуть «Рубин» в число лучших клубов страны.

«Я переживаю и болею за «Рубин». Его звездный час пришелся как раз на те годы, когда я был министром спорта Татарстана. Я считаю, что Слуцкому будет очень непросто в Казани с «Рубином». Если получится, то здорово», — сказал Бариев Андрею Кузьмину в проекте «Интервью без галстука».

Бывший министр спорта РТ подчеркнул, что тренеру придется собирать команду. Однако до возвращения в еврокубки у казанцев есть еще два года, за которые можно воспитать молодых игроков.

Напомним, что в этом интервью Марат Бариев также рассказал, что принятие его закона о запрете снюсов тормозят лоббисты табачных компаний.