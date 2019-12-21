Марат Бариев рассказал о давлении лоббистов в связи с законопроектом о снюсах

Депутат Госдумы от Татарстана Марат Бариев рассказал о том, почему его законопроект о запрете снюсов не будет принят до нового года. Он считает, что давление оказывается лоббистами, представляющими интересы табачных компаний.

«Я считаю, что табачное лобби. […] Ко мнет подходили люди (мои коллеги депутаты), которые говорили или отзови этот законопроект или оттяни его макимально», — заявил Бариев в интервью проекту Андррея Кузьмина «Интервью без галстука».

Парламентарий подчеркнул, что законопроект удалось принять в первом чтении до нового года.

Напомним, что Бариев внес проект в нижнюю палату парламента в начале декабря.