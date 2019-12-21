Минстрой РТ: Нижнекамск ввел только треть от запланированного на год жилья

Глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин рассказал, что Татарстан выполнил утвержденный ранее годовой план по вводу жилья, оформив 2,4 млн кв.м. Однако в рамках федерального соглашения по нацпроекту «Жилье и городская среда» республика должна ввести еще 232 тысячи кв.м.

Министр подчеркнул, что отставание имеется в Набережных Челнах и Нижнекамске.

«Прошу завершить работу по вводу жилья в Набережных Челнах. Всего 34% от плана выполнил Нижнекамск», — приводит слова Файзуллина пресс-служба президента РТ.

В следующем году Татарстану предстоит ввести 2,98 млн кв.м жилья.

Глава Минстроя РТ также рассказал о скором завершении программы по капремонту. Работы уже завершены на всех 935 объектах. Пока не хватает актов ввода по 14 домам в 5 муниципальных образованиях.