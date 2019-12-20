Рустам Минниханов наградил отличившихся автогонщиков Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил отличившимся гонщикам государственные награды, а также поздравил победителей и призеров республиканских, российских и международных соревнований по автоспорту.

Глава республики отметил, что минувший сезон был успешным для татарстанского автоспорта. Так, экипаж Эдуарда Николаева из команды «КАМАЗ-Мастер» в очередной раз выиграл популярный ралли-рейд «Дакар». Значимых результатов добились спортсмены на чемпионате мира по ралли-кроссу.

«Хочу поблагодарить ветеранов автомобильного спорта, а также отметить большой вклад спонсоров. Автомобильные гонки — достаточно дорогой вид спорта, требующий серьёзных вложений», — передает слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Также он добавил, что следует готовится к следующему году, тем более, что в 2020 году отмечается 100-летие ТАССР и 75-я годовщина Великой Победы.

Ранее Рустам Минниханов вручил благодарность 100-летнему ветерану МЧС.