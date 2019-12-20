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Минниханов вручил благодарность 100-летнему ветерану МЧС

10:23, 20.12.2019 1
Минниханов вручил благодарность 100-летнему ветерану МЧС
Фото: Александр Артемьев

Сегодня перед коллегией МЧС Татарстана президент республики Рустам Минниханов торжественно вручил благодарность ветерану МЧС, полковнику внутренней службы в отставке Фараху Хайрутдиновичу Хайрутдинову.


Хайрутдинову уже исполнилось 100 лет. Он рассказал, что до МЧС служил в рядах Советской армии и сражался в Великой Отечественной войне.


Перед началом коллегии Минниханов также осмотрел выставку новой техники МЧС Татарстана и ознакомился с историей ведомства на специальной экспозиции, посвященной 100-летию ТАССР.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:20
    Молодец Ветеран.
    И Президент тоже.
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