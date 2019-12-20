Минниханов вручил благодарность 100-летнему ветерану МЧС

Фото: Александр Артемьев

Сегодня перед коллегией МЧС Татарстана президент республики Рустам Минниханов торжественно вручил благодарность ветерану МЧС, полковнику внутренней службы в отставке Фараху Хайрутдиновичу Хайрутдинову.



Хайрутдинову уже исполнилось 100 лет. Он рассказал, что до МЧС служил в рядах Советской армии и сражался в Великой Отечественной войне.



Перед началом коллегии Минниханов также осмотрел выставку новой техники МЧС Татарстана и ознакомился с историей ведомства на специальной экспозиции, посвященной 100-летию ТАССР.