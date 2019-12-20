Леонид Слуцкий: «Я не Дед Мороз, но приложу все усилия, чтобы радовать болельщиков «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий обратился к болельщикам казанского клуба.

«Знаю, что последние годы были у вас разные, с разными эмоциями. Но в тоже время вам одним из немногих болельщиков в нашей стране удалось увидеть Лигу чемпионов живьем, испытать чемпионские эмоции.

Я, наверное, не Дед Мороз, поэтому не могу вам этого гарантировать на 100%, но могу пообещать, что точно приложу все усилия, чтобы следующий год в спортивном, футбольном плане и во всем, что от меня и команды будет зависеть, мы вас максимально радовали. Но в тоже время хочу, чтобы вы посещали наши матчи, и эта любовь на следующий год была взаимной», — заявил Слуцкий.

Напомним, ранее «Рубин» расстался с тренерским штабом Романа Шаронова и объявил о назначении Леонида Слуцкого.