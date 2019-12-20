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Роман Ротенберг: «Лучше, чем выступление Загитовой, предматчевое шоу и не придумаешь»

16:49, 20.12.2019
Роман Ротенберг: «Лучше, чем выступление Загитовой, предматчевое шоу и не придумаешь»
Фото: ska.ru

Вице-президент питерского СКА Роман Ротенберг прокомментировал выступление олимпийской чемпионки Алины Загитовой перед началом матча регулярного чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА (0:1) на футбольной «Газпром Арене».

«С Алиной Загитовой мы познакомились на Олимпиаде в Корее, когда летели обратно в Москву. После этого поддерживали отношения, часто видимся на соревнованиях.

Так получилось, что Алина смогла выступить перед матчем. Лучше, чем выступление Загитовой, предматчевое шоу и не придумаешь», — сказал Ротенберг.

Напомним, ранее стало известно, что заявление Загитовой о приостановлении карьеры вызвало скандал в Японии.

СпортХоккейФигурное катание
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