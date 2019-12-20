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Заявление Загитовой о приостановлении карьеры вызвало скандал в Японии

12:16, 20.12.2019
Заявление Загитовой о приостановлении карьеры вызвало скандал в Японии
Фото: 1tv.ru

В Японии после заявления олимпийской чемпионки Алины Загитовой о приостановке карьеры разразился скандал, сообщает «Спорт-Экспресс».

Телеканал NHK опубликовал новость о том, что Загитова уходит из спорта окончательно, что вызвало большое недовольство и гнев болельщиков. Впоследствии новость была исправлена, но канал понес существенные репутационные потери.

NHK — главная японская телекомпания, занимающаяся освещением фигурного катания в стране. Канал спонсирует проведение «Гран-при Японии», носящий название NHK Trophy.

По всей видимости, и из-за этого Алина Загитова обратилась в своем Instagram с пояснительным постом на трех языках — русском, английском и японском.

СпортФигурное катание
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