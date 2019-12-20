«Татнефть» возьмет на себя строительство роддома в Альметьевске
Гендиректор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов объявил о планах компании построить в Альметьевске новый роддом с перинатальным центром. Он пообещал возвести современное учреждение со всем необходимым оборудованием.
«Роддом Альметьевску нужен, и нужен давно, у меня самого дети здесь родились. Строить, несомненно, будем», — передает слова Маганова «Татар-информ».
На общественном совете компании по вопросам развития здравоохранения Альметьевска глава «Татнефти» отметил необходимость сделать роддом доступным для всех жителей юго-востока Татарстана.
Учреждение должно появиться в «нефтяной столице» республики через полтора-два года.
Напомним, что в Альметьевске планируется реализовать крупнейший проект по благоустройству. Возле водохранилища на реке Степной Зай будет создан кластер площадью 1 700 гектаров, включающий в себя как парки, так и различные учреждения, жилые комплексы и общественные пространства.ПромышленностьНефтьОбществоМедицина Татарстан
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