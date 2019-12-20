Ильнур Закарин: «У меня нет 2,5 миллиона евро, чтобы сменить гражданство»

Татарстанский велогонщик, уроженец Набережных Челнов Ильнур Закарин прокомментировал информацию о возможной смене гражданства.

«На самом деле эту ситуацию со сменой гражданства сильно раздули СМИ. На брифинге на сборах я сказал, что действительно в теории я мог бы сменить гражданство на кипрское, потому что я живу на Кипре.

А потом это все начали коверкать. Говорить о том, что я над этим работаю или что я чуть ли уже не решил этот вопрос, как некоторые пишут — это попытка словить хайп.

Понимаете, если я сейчас даже сменю гражданство — я все равно попадаю под карантин и пропущу Олимпиаду-2020 сто процентов. Нужно еще и согласие федерации. А потом, думаете, сменить гражданство — это так легко? Нужно 2,5 миллиона евро принести. У меня таких денег нет», — сказал Закарин.

Напомним, ранее появилась информация, что Закарин может сменить гражданство, чтобы не лишаться возможности участвовать на Олимпийских играх — 2020.