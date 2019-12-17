Татарстанец Ильнур Закарин может сменить гражданство, если его не допустят к Олимпиаде-2020

Татарстанский велогонщик, уроженец Набережных Челнов Ильнур Закарин сообщил, что может сменить гражданство, если его не допустят к Олимпиаде-2020 в Токио.

«На первом этапе все, кто был вовлечен в допинговые скандалы в прошлом, вообще не имели права участвовать в Олимпийских играх, решение о том, что мне разрешили участвовать в соревнованиях, было принято за два дня до старта.

Когда мне позвонили и рассказали, что я могу участвовать в соревнованиях на законных основаниях, у меня не осталось времени подготовиться и поехать в Рио-де-Жанейро, это было нереально. Это обстоятельство стало болезненным ударом.

Я хотел бы соревноваться под любым флагом. Если Россию не допустят, но я смогу выступить под нейтральным флагом, это тоже будет очень важно для меня. У меня была такая идея — сменить гражданство. Это возможно, но я не уверен, мне придется подумать об этом», — рассказал Закарин.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на 4 года от участия в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Такие санкции были приняты из-за манипуляций с данными московской лаборатории.