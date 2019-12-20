Эколог АКГ-1 уверен, что мусоросжигательный завод в Казани не будет выбрасывать диоксины

Руководитель отдела экологии и охраны труда АГК-1 Елена Ямщикова после встречи с противниками строительства мусоросжигательного завода заявила, что при сжигании пластика при температуре более 1 тыс. градусов, вредные вещества не образуются.

По ее словам, технология сжигания на заводе полностью исключает образование диоксинов.

«Все мы боимся, что при сжигании отходов, полиэтилена, пластика будут образовываться полихлорированные дибензодиоксины. Это очень сложные соединения, но они легко образуются при температурах до 850°С. А температура 1260°С позволяет исключить рекомбинацию, так что вторичного образования диоксинов не происходит», — цитирует Ямщикову «Татар-Информ».

Напомним, что вчера в Кабмине прошла встреча противников мусоросжигательного завода с представителями власти и инвестора.