Казань вошла в список самых дешевых направлений на новогодние праздники

Столица РТ вошла в список самых выгодных направлений из Москвы в период новогодних праздников.

По данным сервиса Aviasales, дешевле всего москвичам будет слетать в Санкт-Петербург. Вылет 28 декабря и прилет 2 января обойдется за 5 500 рублей. Авиабилеты на те же даты в Казань обойдутся на 1 400 рублей дороже. Тройку самых доступных билетов закрывает Калининград — перелет обойдется в 8 500 рублей.

Ранее публиковались результаты исследования, которое показало, что россияне в 2019 году стали чаще совершать авиаперелеты в Казань, Уфу, Санкт-Петербург, Ульяновск, Сургут и Краснодар.