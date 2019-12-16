Исследование: россияне стали чаще летать в Казань, реже — в Челны

Россияне в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, стали чаще совершать авиаперелеты в Казань, Уфу, Санкт-Петербург, Ульяновск, Сургут и Краснодар.

При этом жители России стали меньше летать в Набережные Челны, Москву, Симферополь, Екатеринбург, Челябинск и Минеральные Воды, пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса планирования путешествий OneTwoTrip.

«Снижение спроса по ряду направлений связано с тем, что россияне стали чаще ездить на поездах, например, в Москву или Екатеринбург, а также в другие российские города, попавшие в конец списка», — отметил директор по маркетингу OneTwoTrip Алексей Теплов.

Среди зарубежных направлений увеличился спрос на перелеты в Стамбул, Ереван, Прагу и Анталью.

Ранее «Реальное время» сообщало, что спрос на новогодние авиабилеты в Казани вырос на 20%.