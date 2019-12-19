Никита Дыняк: «Победили и хорошо. «Ак Барс» выложился на один процент больше «Салавата»

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (2:1).

«Победили и хорошо. Была боевая игра, обе команды выкладывались на полную. Мы сегодня выложились на один процент побольше, поэтому выиграли. Но мы работали, старались, выкладывались даже на 300 процентов и победили.

Раз мы выиграли, то значит нам удалось выполнить установку тренера. Если отдельно про первый период, не знаю, мы играли и играли (смеется). В перерыве разобрали ошибки, недочеты и вышли дальше биться.

В старом дворце замечательная атмосфера, такая же, как на «Татнефть Арене». Мне все понравилось. Болельщики? Если честно, я сильно погружаюсь в игру и мне все равно, что там кричат, главное, что происходит на льду. Но болельщиков хочу поблагодарить за огромную поддержку.

Драка? Обычная драка. Давно не играли, эмоции перехлестывали. Можно сказать, что я их таким образом выплеснул», — передает слова Дыняка корреспондент «Реального времени».