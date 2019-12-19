Путин назвал решение WADA не соответствующим здравому смыслу

Фото: скриншот

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов. Он назвал отстранение российских спортсменов от соревнований противоречащим здравому смыслу и юридической науке.

Спортсмены уже вынуждены были выступать под нейтральным флагом из-за допинга. Теперь они второй раз понесут наказание за тот же проступок, чего нет ни в одной стране мира, уверен глава государства.

Президент напомнил о российских фигуристках, которые чуть ли не единственные в мире прыгают четверные прыжки. По его мнению, россиянок решили «зачистить».

Отдельно Путин отметил противоречие решения WADA олимпийской хартии.