Путин назвал решение WADA не соответствующим здравому смыслу
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов. Он назвал отстранение российских спортсменов от соревнований противоречащим здравому смыслу и юридической науке.
Спортсмены уже вынуждены были выступать под нейтральным флагом из-за допинга. Теперь они второй раз понесут наказание за тот же проступок, чего нет ни в одной стране мира, уверен глава государства.
Президент напомнил о российских фигуристках, которые чуть ли не единственные в мире прыгают четверные прыжки. По его мнению, россиянок решили «зачистить».
Отдельно Путин отметил противоречие решения WADA олимпийской хартии.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым