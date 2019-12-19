Путин: решение WADA не отменяет проведения международных соревнований в России

Президент РФ Владимир Путин считает, что решение WADA об отстранении российских спортсменов не запрещает проводить в России международные соревнования.

«Футбольный кубок Евро-2020 пройдет. Билеты раскуплены», — заявил президент.

Напомним, что в Казани в ближайшие годы должны пройти чемпионат Европы по плаванию на короткой воде 2021 года, а также чемпионат Европы по водным видам спорта 2024 года.