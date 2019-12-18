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Минниханов поручил властям встретиться с жителями по поводу строительства МСЗ в Осиново

10:42, 18.12.2019
Минниханов поручил властям встретиться с жителями по поводу строительства МСЗ в Осиново
Фото: tatarstan.ru

Жители Казани и поселка Осиново попросили организовать встречу с руководством Татарстана по поводу строительства мусоросжигательного завода. Соответствующая просьба поступила в управление президента Республики Татарстан по работе с обращениями граждан.

В итоге Рустам Минниханов рассмотрел обращение и поручил провести встречу первому вице-премьеру правительства республики Рустаму Нигматуллину, министру экологии и природных ресурсов РТ Александру Шадрикову и мэру Казани Ильсуру Метшину.

Встреча состоится завтра, 19 декабря, в 8.00 с участием пяти представителей инициативной группы.

ОбществоВласть Татарстан
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