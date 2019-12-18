Минниханов поручил властям встретиться с жителями по поводу строительства МСЗ в Осиново

Жители Казани и поселка Осиново попросили организовать встречу с руководством Татарстана по поводу строительства мусоросжигательного завода. Соответствующая просьба поступила в управление президента Республики Татарстан по работе с обращениями граждан.

В итоге Рустам Минниханов рассмотрел обращение и поручил провести встречу первому вице-премьеру правительства республики Рустаму Нигматуллину, министру экологии и природных ресурсов РТ Александру Шадрикову и мэру Казани Ильсуру Метшину.



Встреча состоится завтра, 19 декабря, в 8.00 с участием пяти представителей инициативной группы.