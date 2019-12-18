В Казани пройдет Фестиваль натурального питания

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода РТ

В агропромышленном парке «Казань» 20 декабря пройдет фестиваль натурального питания.

Каждый 100-й посетитель получит корзину с натуральной фермерской продукцией, произведенной в Татарстане, а каждый 10-й — памятный подарок, рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов.

Кроме того, на фестивале презентуют и проведут конкурс интернет-площадок, которые в Казани доставляют натуральные продукты домой.

Мероприятие направлено на привлечение внимания к фермерской продукции, производимой в республике. На фестивале будут представлены магазины города, в ассортименте которых имеется множество позиций проверенных натуральных продуктов местного производства, передает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Ранее сообщалось, что фестиваль «КышДаКар» в этом году развернется на двух площадках — у центральной городской елки возле Центра семьи «Казан» и на улице Баумана (возле станции метро «Кремлевская»).

