В Казани пройдет Фестиваль натурального питания
В агропромышленном парке «Казань» 20 декабря пройдет фестиваль натурального питания.
Каждый 100-й посетитель получит корзину с натуральной фермерской продукцией, произведенной в Татарстане, а каждый 10-й — памятный подарок, рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов.
Кроме того, на фестивале презентуют и проведут конкурс интернет-площадок, которые в Казани доставляют натуральные продукты домой.
Мероприятие направлено на привлечение внимания к фермерской продукции, производимой в республике. На фестивале будут представлены магазины города, в ассортименте которых имеется множество позиций проверенных натуральных продуктов местного производства, передает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
Ранее сообщалось, что фестиваль «КышДаКар» в этом году развернется на двух площадках — у центральной городской елки возле Центра семьи «Казан» и на улице Баумана (возле станции метро «Кремлевская»).
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