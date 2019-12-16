Возле Центра семьи «Казан» и на улице Баумана развернется новогодняя ярмарка

Фестиваль «КышДаКар» в этом году развернется на двух площадках — у центральной городской елки возле Центра семьи «Казан» и на улице Баумана (возле станции метро «Кремлевская»).

Но новогодней ярмарке можно будет приобрести сувениры ручной работы, новогодние украшения, сладости и свежие фермерские продукты. Посетители смогут купить, к примеру, запеченную по национальному рецепту утку, различные виды сыров или эксклюзивный торт «Суворов», передает портал мэрии Казани.

Новогодняя ярмарка на Баумана будет работать с 25 декабря по 7 января, с 12.00 до 20.00. Площадка у Центра семьи Казан будет ждать посетителей с 27 декабря по 7 января, с 12.00 до 22.00.