Альберт Яруллин: «Ак Барсу» нужна была эта пауза на игры сборных»

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин прокомментировал подготовку команды к матчу с «Салаватом Юлаевым».

— Как ваше здоровье? Вы пропустили вызов в сборную из-за травмы.

— Приняли решение чуть-чуть подлечиться, у меня были кое-какие повреждения. Сейчас уже все нормально.

— Что больше интригует, дерби или ретроматч в старом Дворце спорта?

— Ретроматч.

— Как проходит подготовка к «зеленому дерби»?

— Готовимся как обычно, как к любой топовой и сильной команде. Выполняем свои задания.

— Дворец спорта особенный для казанского хоккея. Как ощущения от тренировки здесь?

— Лично я почти все детство провел здесь. Конечно, всегда приятно вернуться обратно в родное гнездо. А так мы уже тренировались тут вчера.

— Какой матч можете вспомнить, который посещали во Дворце спорта в роли болельщика?

— Я особо не посещал матчи, с «Жилплощадки» ездить сюда было мне тяжело. Все матчи по телевизору только смотрел. Разве что уж свои какие-то игры из детства могу вспомнить.

— Как вам условия во дворце? Лед, борта, площадка?

— Все находятся в равных условиях, это нормально. Будем играть на том же льду, что и соперник.

— Пауза в чемпионате пошла команде на пользу?

— В любом случае пауза нужна была. У нас плотный график, передохнуть тоже надо, — приводит слова Яруллина корреспондент «Реального времени».