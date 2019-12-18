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Один двигатель «ВИМ-Авиа» оценили почти в 350 млн рублей

12:56, 18.12.2019
Один двигатель «ВИМ-Авиа» оценили почти в 350 млн рублей
Фото: vim-avia.com

Конкурсный управляющий обанкротившейся авиакомпании «ВИМ-Авиа» опубликовал ответ об оценке авиадвигателя, принадлежащего лопнувшему перевозчику. Его стоимость составила 347,6 млн рублей.

Согласно данным оценщика, двигатель RB 211-TRENT892B находится на хранении в США. Компания Jet Midwest хранит его в аэропорту города Канзас-Сити, говорится в сообщении, опубликованном в реестре сведений о банкротстве.

Ранее семь авиадвигателей «ВИМ-Авиа» оценили приблизительно в ту же сумму. Стоит отметить, что на последних торгах удалось реализовать семь автомобилей компании за 8,1 млн рублей.

БизнесТранспорт Татарстан
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