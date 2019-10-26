У «ВИМ-Авиа» нашли 7 двигателей балансовой стоимостью более 350 млн рублей

Конкурсный управляющий обанкротившейся авиакомпании «ВИМ-Авиа» опубликовал опись части имущества перевозчика. Судя по этой описи, на балансе компании 7 баллов стоимостью более 350 млн рублей.

Оценка рыночной стоимости еще не проводилась, следует из опубликованного документа. Самым дорогим по бумагам является двигатель TRENT 892В-17. Однако он хранится в Сингапуре, и за его хранение накопился долг в $180 тысяч.

«Ввиду объективных сложностей визуального осмотра данного авиационного двигателя по причине существенной географической удаленности, выводы о подтверждении его фактического наличия и местонахождения сделаны конкурсным управляющим на основании переписки с хранителем», — говорится в сообщении «конкурсника».

При этом у аудиторов нет данных по вспомогательной силовой установке, а стоимость одного из двигателей составляет 0,00 рублей.

Напомним, в сентябре 2018 года авиакомпания была объявлена банкротом. В сентябре 2019-го управляющий «ВИМ-Авиа» потребовал отменить сделки по продаже самолета и списанию 145 млн рублей.

