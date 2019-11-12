Конкурснику «ВИМ-Авиа» удалось продать Mercedes E 200, Mitsubishi L200 и другие автомобили компании

Конкурсный управляющий обанкротившейся авиакомпании «ВИМ-Авиа» отчитался об итогах торгов по продаже автомобилей компании. Выручить за семь автомобилей удалось около 8,1 млн рублей.

Среди проданных экземпляров Mercedes-Benz E 200 4matic, Mitsubishi Outlander и Mitsubishi L200, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве. Также среди транспортных средств грузовой фургон FordTransit, и три грузопассажирских авто без указания марки.

Напомним, что эти автомобили уже давно выставляются на торги. Однако продать ранее удалось только две машины: Toyota RAV4 и пикап Mitsubishi L200.

Федеральная авиакомпания была зарегистрирована в Богатых Сабах. При этом базировался перевозчик вне Татарстана.