Петров, Лукоянов и Педан пропустят игру с «Салаватом» из-за травмы

Четыре игрока «Ак Барса» не смогут принять участие в завтрашнем матче казанцев против «Салавата Юлаева» из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер казанской команды Дмитрий Квартальнов.

— Что скажете о сборах команды в Дубае?

— Мы это делали больше на будущее. В общем-то у нас есть кто не будет играть завтра. Это Педан, Фисенко, Петров, Лукоянов — эти ребята продолжают у нас быть в числе травмированных. Мы, конечно же, их ждем, это игроки основного состава. Но мы готовы. Я не могу сказать, надолго ли выбыли игроки, у всех разная степень травмы.

— Какие первые впечатления от тренировки новичка Владимира Галузина?

— Мы решили его пригласить, это опытный игрок, он усилит наш состав. Галузин может сыграть как в центре, так и с краю.

— Не так много времени осталось до трансферного дедлайна. Стоит ждать еще каких-то приобретений?

— Мы бы хотели улучшить кое-какую позицию, но как все сложится, я сказать не могу. Мы работаем над этим. В защиту или нападение? Мы прорабатываем усиление всех линий, — цитирует Квартальнова корреспондент «Реального времени».