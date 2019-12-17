Центробанк посоветовал финансовым аналитикам не выпивать за обедом в рабочие дни

Центробанк рекомендовал финансовым организациям разработать кодекс этики финансиста, стандартам которого может следовать топ-менеджмент компании. Соответствующее письмо опубликовано на сайте регулятора.

В нем, в частности, указывается, что «нарушением стандарта профессионализма» является распитие алкоголя в послеобеденное время, поскольку это может отрицательно повлиять на способность выполнять свои профобязанности.

Кроме того, в финансовой компании должна быть «китайская» стена», которая призвана ограничить доступ к конфиденциальной информации.

Также в число рекомендации для финансового аналитика вошли правило умеренности: прежде, чем давать рекомендации или «осуществлять инвестиционную деятельность», он должен навести «в разумных пределах» справки о клиенте, его квалификации в области инвестиции, а также регулярно перепроверять подобную информацию.

Помимо этого, финансовый аналитик должен быть беспристрастен, соблюдать все законы, и не требовать и не принимать никаких подарков за свою работу.

Ранее сообщалось, что Центробанк создал Ассоциацию развития финансовой грамотности.

