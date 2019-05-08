В России создали Ассоциацию развития финансовой грамотности

Центробанк создал создал Ассоциацию развития финансовой грамотности (АРФГ).

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», организацию возглавил Андрей Паранич из СРО «Микрофинансирование и развитие» («МиР»).

Помимо ЦБ учредителями стали Московская биржа, Сбербанк, ВТБ, Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ), Ассоциация банков России (Ассоциация «Россия»), Национальный совет финансового рынка (НСФР), Всероссийский союз страховщиков (ВСС), СРО «МиР», НПФ «Согласие» и другие.

Ранее Минпросвещения РФ разработало рекомендации по обучению финансовой грамотности в детских садах.

Документ создавался совместно с Центробанком в рамках реализации государственной образовательной политики и информационных технологий для воспитателей детских садов по развитию экономического воспитания детей в возрасте от 5 до 7 лет.