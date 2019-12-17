Рейс «Бегишево — Дубай» задержался на семь часов из-за неполадок

Сегодня, 17 декабря, в аэропорту «Бегишево» авиарейс в Дубай авиакомпании «Азур Эйр» задержался на 7 часов. На борту самолета было 217 пассажиров, из них 17 несовершеннолетних.

Самолет должен был вылететь в 7:12, однако из-за технической неисправности воздушное судно вылетело лишь в 14:40.

Как уточнили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, неполадки возникли при выруливании со стоянки. Так, произошло разрушение проушин буксировочного узла на передней амортизационной стойке шасси.

Из Москвы прибыли инженеры техобслуживания самолетов авиакомпании, поскольку у специалистов «Бегишево» нет доступа к устранению таких неполадок. Во время ожидания рейса пассажирам предоставили напитки и горячее питание.

Информация о задержке рейса «Бегишево — Дубай» по технической причине транспортной прокуратурой направлена Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте по месту регистрации авиаперевозчика для решения вопроса о принятии необходимых мер реагирования, сообщили в пресс-службе Приволжского ведомства.

Ранее сообщалось, что уральская транспортная прокуратура оштрафовала авиакомпанию Utair за задержку рейса Казань — Уфа — Тюмень на 5 часов. Размер штрафа составит 50 тысяч рублей.

