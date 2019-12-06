Utair заплатит за задержку рейса Казань — Уфа — Тюмень на 5 часов штраф в 50 тысяч рублей

Уральская транспортная прокуратура оштрафовала авиакомпанию Utair за задержку рейса Казань — Уфа — Тюмень на 5 часов. Размер штрафа составит 50 тысяч рублей.

Как отмечает надзорное ведомство, в июле 2019 года перевозчик задержал отправление из-за технической неисправности самолета. Резервное воздушное судно пассажирам не предоставили.

«Постановлением мирового судьи судебного участка №2 Ханты-Мансийского судебного района ХМАО-Югры авиакомпания привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 000 рублей», — сообщает прокуратура.

Напомним, что в сентябре этого года Utair вновь допустила задержку вылета этого рейса на 3 часа.