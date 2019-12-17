В Госдуму внесли законопроект о праве жертв теракта в Беслане на лечение за рубежом
Депутат Госдумы от Северной Осетии Зураб Макиев внес законопроект, дающий право пострадавшим в результате теракта в Беслане и признанным инвалидами I и II групп на лечение и реабилитацию за пределами России за счет средств федерального бюджета.
Так, в документе предлагается наделить Минздрав полномочиями устанавливать порядок организации и финансирования всех необходимых мер по медицинской реабилитации и лечению пострадавших.
Как уточняется в пояснительной записке, «инвалидами I группы стали 8 человек, пятерым из которых жизненно необходима ежегодная высокотехнологичная медицинская помощь в ведущих зарубежных клиниках. Инвалидность II группы получили 57 человек».
Сумма расходов на реализацию законопроекта оценивается в 200 млн рублей ежегодно.
Напомним, журналист Юрий Дудь снял и выпустил документальный фильм «Беслан. Помни» о теракте в бесланской школе, произошедшем в 2004 году. Некоторые из героев рассказывали Дудю о реабилитации за границей, в частности, в Германии, и необходимости ее продолжать.
Ранее сообщалось, что родители, потерявшие в результате террористического акта в Беслане несовершеннолетних детей, могут получить ежемесячную надбавку к пенсии. Выплаты планируется начать с 1 января 2020 года.
Справка
Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей.
Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба.
Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети.
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