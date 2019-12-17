В Госдуму внесли законопроект о праве жертв теракта в Беслане на лечение за рубежом

Депутат Госдумы от Северной Осетии Зураб Макиев внес законопроект, дающий право пострадавшим в результате теракта в Беслане и признанным инвалидами I и II групп на лечение и реабилитацию за пределами России за счет средств федерального бюджета.

Так, в документе предлагается наделить Минздрав полномочиями устанавливать порядок организации и финансирования всех необходимых мер по медицинской реабилитации и лечению пострадавших.

Как уточняется в пояснительной записке, «инвалидами I группы стали 8 человек, пятерым из которых жизненно необходима ежегодная высокотехнологичная медицинская помощь в ведущих зарубежных клиниках. Инвалидность II группы получили 57 человек».

Сумма расходов на реализацию законопроекта оценивается в 200 млн рублей ежегодно.

Напомним, журналист Юрий Дудь снял и выпустил документальный фильм «Беслан. Помни» о теракте в бесланской школе, произошедшем в 2004 году. Некоторые из героев рассказывали Дудю о реабилитации за границей, в частности, в Германии, и необходимости ее продолжать.

Ранее сообщалось, что родители, потерявшие в результате террористического акта в Беслане несовершеннолетних детей, могут получить ежемесячную надбавку к пенсии. Выплаты планируется начать с 1 января 2020 года.

