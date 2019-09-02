Юрий Дудь выпустил фильм о теракте в Беслане

Журналист Юрий Дудь снял и выпустил документальный фильм «Беслан. Помни» о теракте в бесланской школе, произошедшем в 2004 году.

«В этом выпуске мы покажем людей, которые продолжают жить нормальной жизнью, как бы сильно по ним этот теракт ни ударил. Мы покажем, что Беслан — это не только кошмар 2004 года, но и очень сильные люди, которые уже полтора десятилетия ведут героическую борьбу за свое здоровье и счастье», — написал Дудь.

Ранее издание «Газета.ру» поминутно восстановило хронологию теракта в школе №1 в Беслане, который произошел 15 лет назад, 1 сентября.