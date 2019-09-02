Юрий Дудь выпустил фильм о теракте в Беслане
Журналист Юрий Дудь снял и выпустил документальный фильм «Беслан. Помни» о теракте в бесланской школе, произошедшем в 2004 году.
«В этом выпуске мы покажем людей, которые продолжают жить нормальной жизнью, как бы сильно по ним этот теракт ни ударил. Мы покажем, что Беслан — это не только кошмар 2004 года, но и очень сильные люди, которые уже полтора десятилетия ведут героическую борьбу за свое здоровье и счастье», — написал Дудь.
Ранее издание «Газета.ру» поминутно восстановило хронологию теракта в школе №1 в Беслане, который произошел 15 лет назад, 1 сентября.
Справка
Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей.
Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба.
Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети.
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