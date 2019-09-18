Потерявшие детей при теракте в Беслане получат надбавку к пенсии в три тысячи рублей
Родители, потерявшие в результате террористического акта в Беслане несовершеннолетних детей, могут получить ежемесячную надбавку к пенсии. Выплаты планируется начать с 1 января 2020 года, сообщил министр труда и социального развития Северной Осетии Борис Хубаев на заседании правительства.
«Данная мера носит заявительный характер, так как не закреплена в федеральном законодательстве, а является средством социальной поддержки со стороны правительства Северной Осетии. К нам обратились пострадавшие в результате теракта, после чего мы занялись детальной проработкой данного вопроса», — пояснил Борис Хубаев.
По словам чиновника, на сегодняшний день получателями пенсий по старости являются 79 родителей, дети которых погибли в бесланской школе. На дополнительные выплаты им в 2020 году по предварительным расчетам потребуется 5,4 млн рублей, сообщает официальный сайт правительства республики.
Напомним, ранее стало известно, что журналист Юрий Дудь снял и выпустил документальный фильм о теракте в бесланской школе, произошедшем в 2004 году.
Справка
Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей.
Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба.
Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети.
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