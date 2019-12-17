В Минэкономразвития предложили создать «черные списки гостей»

Минэкономразвития подготовит новый законопроект, регулирующий сферу гостиничного бизнеса. В нем будет предложено ввести «невозвратные тарифы» и «черные списки гостей».

О разработке документа говорится в итоговом перечне мероприятий по актуализации плана развития предпринимательства в сфере туризма, передает ТАСС.

Кроме «невозвратных тарифов» при бронировании и «черных списков» рассматриваются такие вопросы, как ответственность за хулиганские действия и меры по выселению постояльцев, которые смогут принимать гостиницы.

Законопроект планируется внести в правительство РФ в июне 2020 года, в Госдуму — в сентябре того же года.

Документ должен способствовать росту внутреннего туристического потока.

Всего перечень включает в себя 24 предложения по принятию новых нормативных правовых актов или же отмены действующих. В частности, предлагается законодательно закрепить понятия «экологический туризм» и «познавательный туризм», его меры поддержки и развития, снижение штрафов за нарушения при постановке на миграционный учет иностранного гражданина для гостиниц, которые в большинстве своем являются субъектами малого и среднего бизнеса. Кроме того, до декабря 2020 года будут представлены предложения по снижению налоговой нагрузки для участников проектов государственно-частного партнерства в сфере туризма.