В Татарстане «Нива» провалилась под лед вместе с тремя людьми

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

В Татарстане «Нива» провалилась под лед вместе с тремя людьми.

К месту убыла опергруппа Мензелинского пожарно-спасательного гарнизона, боевой расчет 122 ПСЧ, сотрудники полиции, спасатели Набережночелнинского филиала ПРПСО МЧС России.

На месте выяснилось, что пострадавшие — парень и две девушки — смогли самостоятельно выбраться из машины и были доставлены домой родственниками. Их жизни ничего не угрожает, помощь не требуется.

Автомобиль «Нива» находится в реке Мензеля, что в 300 м от береговой линии Мензелинска, на глубине 1,5 метра. Обстоятельства и личности пострадавших уточняются, сообщили в пресс-службе МЧС России по РТ.

