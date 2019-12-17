Дольщики дома на Достоевского в Казани сообщили, что дом разрушается от естественных причин

Дом по адресу ул. Достоевского, дом 57 в Казани разрушается от естественных причин. Об этом «Реальному времени» сообщил дольщик и активист Сергей Соломахин.

Он отметил, что активно строить дом начали только в 2012 году, поэтому его нельзя назвать старым. К тому же разрушаться стал не фундамент, а только кирпичная кладка, которая не прикрыта облицовочными плитами.

«Я консультировался со специалистами, они сказали, что это (разрушение) — естественный процесс. В промежутки (между кирпичной кладкой) попадает вода, она замерзает. Если бы он был закрыт панелями, то туда бы влага не попадала, и так бы все стояло... И то есть если разрушения и есть, то это не то что старинный дом, а то что он стоит неприкрытый», — отметил Соломахин.

Ранее сообщалось, что дом на Достоевского, 57 в Казани, который начали строить 17 лет назад, начнут достраивать в 2020 году. На достройку этого дома, а также трех домов в ЖК «МЧС» из республиканского бюджета выделят 2,8 млрд рублей, из средств фонда «Дом.РФ» — 3 млрд рублей.