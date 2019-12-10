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В Казани в следующем году начнут достраивать долгострой на Достоевского

18:55, 10.12.2019 1
В Казани в следующем году начнут достраивать долгострой на Достоевского
Фото: realnoevremya.ru

Дом на Достоевского, 57 в Казани, который начали строить 17 лет назад, начнут достраивать в 2020 году. Соответствующее соглашение было подписано вчера в Москве между региональным Фондом защиты прав участников долевого строительства и фондом «Дом. РФ», сообщил первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин.

На достройку дома на Достоевского, а также трех домов в ЖК «МЧС» из республиканского бюджета выделят 2,8 млрд рублей, из средств фонда «Дом.РФ» — 3 млрд рублей.

Напомним, сегодня в Казани сдали один из проблемных объектов ГК «ФОН» — долгострой в жилом комплексе «Молодежный» на Ноксинском спуске.

«В 2019 году мы начинали 16 домов, думаем, что сдадим до конца года шесть, а может, и семь проблемных строек. Если будем хорошо работать, то на будущий год нам остается еще девять долгостроев сдать», — сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

Недвижимость Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:12
    6 миллиардов рублей на 4 дома? Не проще и дешевле людям деньги вернуть с надбавкой?
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