Помощник Шаронова назвал увольнение тренера «Рубина» неожиданным

Тренер «Рубина» Олег Кузьмин прокомментировал расставание казанского клуба с тренерским штабом Романа Шаронова.

«Пока не могу сказать, останусь я или нет. Увольнение Шаронова стало для меня неожиданным. Узнал все из прессы, как и остальные помощники. После мы переговорили с Романом, но не обсуждали будущее. Сейчас сложно все переварить.

Слуцкий? Пока все это слухи. Не вижу смысла о чем-то говорить. Если мне поступит предложение остаться в тренерском штабе, приму его. Я еще начинающий тренер, мне было бы интересно поработать с таким специалистом. Важно продолжать набираться опыта», — заявил Кузьмин.

Напомним, накануне казанский клуб объявил о расторжении контракта с тренерским штабом Романа Шаронова. Наиболее возможным сменщиком СМИ называют Леонида Слуцкого.