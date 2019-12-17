Правительство отказалось от планов выплачивать аварийщикам компенсацию, равную рыночной стоимости

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Подпрограмма, согласно которой собственникам квартир обязаны предоставлять равноценное возмещение при сносе дома исключена из законопроекта о капитальном ремонте ветхого жилья.

Сообщается, что законопроект был рассмотрен Госдумой в первом чтении. Поправки исключали уловку чиновников, когда земельный участок под домом не поставлен на кадастровый учет, из-за чего жители аварийных домов получали мизерную компенсацию. Ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук рассказал, что законопроекта, призванный изменить порядок расселения аварийных домов, исключен, передает ТАСС.

По словам спикера, определение выкупной цены останется полномочием региональных властей.

Отметим, что ранее в Татарстане обсуждался вопрос о поднятии выкупной цены с 11 до 38 тысяч рублей за кв. м.