Правительство отказалось от планов выплачивать аварийщикам компенсацию, равную рыночной стоимости
Подпрограмма, согласно которой собственникам квартир обязаны предоставлять равноценное возмещение при сносе дома исключена из законопроекта о капитальном ремонте ветхого жилья.
Сообщается, что законопроект был рассмотрен Госдумой в первом чтении. Поправки исключали уловку чиновников, когда земельный участок под домом не поставлен на кадастровый учет, из-за чего жители аварийных домов получали мизерную компенсацию. Ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук рассказал, что законопроекта, призванный изменить порядок расселения аварийных домов, исключен, передает ТАСС.
По словам спикера, определение выкупной цены останется полномочием региональных властей.
Отметим, что ранее в Татарстане обсуждался вопрос о поднятии выкупной цены с 11 до 38 тысяч рублей за кв. м.Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым