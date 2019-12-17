СМИ: Божович останется тренером «Крыльев»
Руководство «Крыльев Советов» приняло решение оставить Миодрага Божовича на посту главного тренера команды. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
В нынешнем сезоне с Божовичем в 19 матчах РПЛ самарский клуб одержал 5 побед и с 18 набранными очками занимает предпоследнюю строчку в чемпионате страны.
Ранее сообщалось, что руководство «Крыльев» недовольно работой черногорского специалиста. Отмечается, что самарские функционеры решили дать Божовичу еще один шанс на спасение клуба от вылета из РПЛ.СпортФутбол
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым