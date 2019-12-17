СМИ: Божович останется тренером «Крыльев»

Руководство «Крыльев Советов» приняло решение оставить Миодрага Божовича на посту главного тренера команды. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне с Божовичем в 19 матчах РПЛ самарский клуб одержал 5 побед и с 18 набранными очками занимает предпоследнюю строчку в чемпионате страны.

Ранее сообщалось, что руководство «Крыльев» недовольно работой черногорского специалиста. Отмечается, что самарские функционеры решили дать Божовичу еще один шанс на спасение клуба от вылета из РПЛ.