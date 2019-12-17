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СМИ: Божович останется тренером «Крыльев»

10:56, 17.12.2019
СМИ: Божович останется тренером «Крыльев»
Фото: vk.com/fckssamara

Руководство «Крыльев Советов» приняло решение оставить Миодрага Божовича на посту главного тренера команды. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне с Божовичем в 19 матчах РПЛ самарский клуб одержал 5 побед и с 18 набранными очками занимает предпоследнюю строчку в чемпионате страны.

Ранее сообщалось, что руководство «Крыльев» недовольно работой черногорского специалиста. Отмечается, что самарские функционеры решили дать Божовичу еще один шанс на спасение клуба от вылета из РПЛ.

СпортФутбол
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