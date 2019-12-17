За год в Татарстане снизился объем некачественного топлива на АЗС

В Татарстане за год снизился объем некачественного топлива на АЗС на автозаправочных станциях. Об этом сообщили на брифинге в кабмине РТ.

В течение 2019 года были проведены лабораторные испытания 1 971 пробы моторного топлива на 1040 автозаправочных станциях и 11 нефтебазах. Из них не соответствуют 52 пробы (2,6%). Год назад это показатель составил 3,7%.

Так, из 1 313 испытанных проб бензина имеются несоответствия по 18 пробам. Из 658 испытанных проб дизельного топлива имеются несоответствия по 34 пробам.

Ранее стало известно, что в России резко вырос объем штрафов за торговлю некачественным топливом на АЗС. За девять месяцев 2019 года нарушители заплатили 47 млн рублей, тогда как за весь 2018 год общий объем штрафов составил 50 млн рублей.