СМИ: в России резко вырос объем штрафов за некачественное топливо

В России резко вырос объем штрафов за торговлю некачественным топливом на АЗС. За девять месяцев 2019 года нарушители заплатили 47 млн рублей, тогда как за весь 2018 год общий объем штрафов составил 50 млн рублей.

Средний размер штрафа за реализацию несоответствующего стандартам топлива составил 580 тыс. рублей, пишут «Известия» со ссылкой на Росстандарт.

За III квартал 2019 года взыскали 24,6 млн рублей, в то время как за первые два квартала сумма составила 22,4 млн рублей. Увеличение объема штрафов эксперты связывают с более эффективными проверками организаций-нарушителей.



Ранее сообщалось, что доля фальсифицированного бензина на российских АЗС достигает 8,8%.